Alanyaspor , Bucaspor 1928'den 2000 doğumlu sol kanat oyuncu Oğuz Aydın ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Akdeniz temsilcisinin başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Transferlerimiz devam ediyor. Bucaspor’dan Oğuz Aydın kardeşimiz de Alanyaspor ailesine katıldı. Gelecek vaat eden Oğuz kardeşimizin Alanyaspor çatısı altında kendisini geliştirerek hem bize faydalı olacağını hem de kariyerine katkı sağlayacağını umut ediyorum. Hayırlı olsun.” dedi.

Oğuz Aydın ise, "Burada olmaktan çok mutluyum. Büyük bir camiaya geldim. İnşallah hayırlısı olur.” diye konuştu.







