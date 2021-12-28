Alanyaspor - Mardin 1969 Spor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor Türkiye Kupası 5. tur maçında 3. lig ekibi Mardin 1969 Spor'la karşı karşıya gelecek. Alanyaspor kupa maçında sürprize izin vermek istemiyor. Peki, Alanyaspor - Mardin 1969 Spor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının heyecanı yaşanıyor. Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor Türkiye Kupası 5. tur maçında 3. lig ekibi Mardin 1969 Spor'la karşı karşıya gelecek. Alanyaspor kupa maçında sürprize izin vermek istemiyor. Mardin 1969 Spor ise deplasmanda büyük sürpriz peşinde olacak.
Alanyaspor - Mardin 1969 Spor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Türkiye Kupası maç programı...
29 Aralık Çarşamba:
13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969 (Bahçeşehir Okulları)
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Mersin)
18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)
21.00 Fenerbahçe -Afjet Afyonspor (Ülker)
30 Aralık Perşembe:
13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Malatya)
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
18.30 Gaziantep FK-Bursaspor (Kalyon)
21.00 Beşiktaş - Altay (Vodafone Park)