Alanyaspor maçları sezon sonuna kadar kadın ve çocuklara ücretsiz

Alanyaspor Yönetim Kurulu'nun aldığı karar sonrasında 2021-2022 sezonu sonuna kadar ev sahibi oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarını kadın ve öğrenci taraftarlar ücretsiz izleyebilecek. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kadın taraftarlarımız, vizesi güncel Passolig kartlarıyla Passolig gişelerine giderek ücretsiz bir şekilde her maç öncesi biletlerini tanımlatabilecek. 7-18 yaş aralığındaki öğrencilerimiz ise öğrenci belgeleri ve vizesi güncel Passolig kartlarıyla her maç öncesi Passolig gişelerine giderek kartlarına ücretsiz şekilde bilet tanımlatabilecek” denildi.

Ayrıca 7 yaş altı çocuklar, Passolig zorunluluğu olmadan ebeveynleri ile birlikte müsabakaları sezon sonuna kadar ücretsiz izlemeye devam edebilecek. Bilet ücretleri yönetim kurulu tarafından karşılanacağı öğrenildi.