Son lig maçında Kayserispor’a 2-1 mağlup olan Galatasaray son derece kötü bir performans göstermişti. Oyun anlamında dökülen Sarı-Kırmızılılar fizik kalitesi olarak da yerlerdeydi. Alınan sonuçtan öte sahadaki bu kötü görüntü okların Okan Buruk’a dönmesine neden oldu.

Ağır eleştirilerin gölgesinde Ziraat Türkiye Kupası maçında Kastamonuspor’u konuk eden Buruk ve öğrencileri yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıkarken zayıf rakibini farklı mağlup etti. Bu galibiyetle moral bulan Galatasaray nefes almış oldu. Kastamonuspor her ne kadar kolay bir rakip olsa da bu galibiyet Sarı-Kırmızılılar'a moral oldu. Antrenmanlardan gelen bilgiler de takımda pozitif bir havanın hakim olduğu yönünde.





Kanatlarla yakından ilgilendi

İdmanlarda kanat oyuncuları ile yakından ilgilenen Buruk, bu bölgede hangi oyunculara forma vereceğinin kararını hemen hemen maç saatine bırakmış durumda. Kadro istikrarı oluşturmak isteyen Okan hoca diğer yanda da tüm oyuncularını hazır tutmak istiyor. Alanyaspor karşısında hata yapma lüksü olmayan Galatasaray’ın bu mücadeleye en güçlü kadrosuyla çıkacağı muhakkak.