Alanyaspor ligin 5 ve üzeri gollü en çok kazanan takımı

Süper Lig'in 18.hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 gibi farklı bir skorla geçti. Alanyaspor böylece bu sezon ligde 4. kez bir karşılaşmayı 5 ve üzeri golle kazandı. Erol Bulut'un ekibi böylece bu alanda tüm rakiplerini geride bırakmış oldu.

Süper Lig'de 5 ve üzeri gollü galibiyet alan takımlar

4 kez Alanyaspor (5-0 Ankaragücü, 5-1 Kayserispor, 5-1 Denizlispor, 5-2 Ç.Rizespor)

3 kez Fenerbahçe (5-0 Gaziantep FK, 5-1 Konyaspor, 5-2 Gençlerbirliği)

2 kez Başakşehir (5-0 Ç.Rizespor, 5-1 Kasımpaşa)

1 kez Galatasaray (5-0 Antalyaspor)

1 kez Gençlerbirliği (6-0 Antalyaspor)

1 kez Trabzonspor (6-2 Kayserispor)

1 kez Y. Malatyaspor (5-1 Denizlispor)





fanatik.com.tr / Tolga Kuru







