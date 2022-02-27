Alanyaspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta lider Trabzonspor 'a evinde 4-0 kaybeden ve 7 maçlık galibiyet serisi sona eren, 40 puanla 7. sırada yer alan Akdeniz ekibi, Konya'yı devirip yeniden çıkışa geçmeyi istiyor. Son 3 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Yeşil Beyazlılar ise Başakşehir'in kaybettiği haftada 3 puanı kapıp İstanbul ekibiyle puanları eşitlemeyi amaçlıyor. Ev sahibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Konuk takımda tek eksik kart cezalısı Amir Hadziahmetovic.

Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak Alanyaspor - Konyaspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Alanyaspor - Konyaspor muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Novais, Emre, Efkan, Efecan, Candeias, Eduardo

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Oğulcan, Amilton, Rahmanovic, Bytyqi, Ahmed Hassan