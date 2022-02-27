Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Alanyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak. Geçen hafta evinde Trabzonspor'a farklı kaybeden Akdeniz ekibi, güçlü rakibini devirip çıkışa geçmeyi amaçlıyor. 3 maçtır kazanamayan Konyaspor ise Başakşehir'in kaybettiği haftada 3 puanı kapıp rakibiyle puanları eşitlemeyi amaçlıyor. Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Alanyaspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta lider Trabzonspor 'a evinde 4-0 kaybeden ve 7 maçlık galibiyet serisi sona eren, 40 puanla 7. sırada yer alan Akdeniz ekibi, Konya'yı devirip yeniden çıkışa geçmeyi istiyor. Son 3 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Yeşil Beyazlılar ise Başakşehir'in kaybettiği haftada 3 puanı kapıp İstanbul ekibiyle puanları eşitlemeyi amaçlıyor. Ev sahibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Konuk takımda tek eksik kart cezalısı Amir Hadziahmetovic.
Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak Alanyaspor - Konyaspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Alanyaspor - Konyaspor muhtemel 11'ler:
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Novais, Emre, Efkan, Efecan, Candeias, Eduardo
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Oğulcan, Amilton, Rahmanovic, Bytyqi, Ahmed Hassan