Alanyaspor - Konyaspor (CANLI)

Aytemiz Alanyaspor ile İttifak Holding Konyaspor Süper Lig'de ilk yarının son maçında kozlarını paylaşıyor. Geçen hafta Denizlispor'u deplasmanda farklı bir skorla mağlup eden Alanyaspor sahasında ilk yarının son maçında Konyaspor'u mağlup etmek için sahaya çıktı. Konyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde..

Alanyaspor - Konyaspor ilk 11'ler...

Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Salih Uçan, Ceyhun, Djalma Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse

Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Selim, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Hadziahmetovic, Milosevic, Miya, Erdon Daci

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