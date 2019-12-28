Alanyaspor - Konyaspor (CANLI)
Süper Lig'de geçen hafta Denizlispor'u deplasmanda farklı bir skorla mağlup eden Alanyaspor sahasında ilk yarının son maçında Konyaspor'u mağlup etmek için sahada. Konyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde. Peki, Alanyaspor - Konyapor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de..
Aytemiz Alanyaspor ile İttifak Holding Konyaspor Süper Lig'de ilk yarının son maçında kozlarını paylaşıyor. Geçen hafta Denizlispor'u deplasmanda farklı bir skorla mağlup eden Alanyaspor sahasında ilk yarının son maçında Konyaspor'u mağlup etmek için sahaya çıktı. Konyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde..
Alanyaspor - Konyaspor ilk 11'ler...
Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Salih Uçan, Ceyhun, Djalma Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse
Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Selim, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Hadziahmetovic, Milosevic, Miya, Erdon Daci
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