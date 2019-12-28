Aytemiz Alanyaspor ile İttifak Holding Konyaspor Süper Lig'de ilk yarının son maçında kozlarını paylaşacak. Geçen hafta Denizlispor'u deplasmanda farklı bir skorla mağlup eden Alanyaspor sahasında ilk yarının son maçında Konyaspor'u mağlup etmek istiyor. Konyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Alanyaspor - Konyapor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Alanyaspor - Konyaspor muhtemel 11'ler...

Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Campos

Konyaspor: Serkan, Opanasenko, Ali Turan, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Hadziahmetovic, Milosevic, Miya, Bajic

Ev sahibi takımda Juanfran, Lokman Gör, Tayfur ve Yacine sakat. Konyaspor'da ise Ferhat Öztorun sakat, Ömer Ali Şahiner ve Skubic ise cezası nedeniyle oynamayacak.



