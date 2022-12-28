Gaziantep FK galibiyetinin ardından Ümraniyespor'a kaybeden, Adana Demirspor ile Konyaspor 'dan da 1'er puan koparan Alanyaspor , Süper Lig 'in 16. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak. 18 puanı bulunan Francesco Farioli'li Akdeniz ekibi, 3 maçlık galibiyet özlemine Kayseri temsilcisi karşısında son vermeye çalışacak. TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puan silme cezası alan Çağdaş Atan'lı Sarı Kırmızılılar'ın 5 maçlık yenilmezlik serisi evinde Konyaspor'a kaybetmesiyle sona erdi. 23 puanı bulunan Kayserispor, zorlu deplasmanda kazanıp yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Ev sahibinde Doumbia, kart cezalısı. Diedhiou ve Rassoul ise sakat. Konuk takımda Hosseini sarı kart cezası, Thiam sakatlığı nedeniyle zorlu maçta olmayacak. Hastalığı bulunan Kemen'in durumu maç saatinde belli olacak.

Alanyaspor-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor-Kayserispor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı haberimizde olacak.

Alanyaspor-Kayserispor muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Runarsson, Fatih, Furkan, Balkovec, Pereira, Umut, Lusamba, Ferhat, Efkan, Oğuz, Ahmed Hassan

Kayserispor: Bilal, Onur, Karimi, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mensah, Emrah, Mane, Gavranovic, Mustafa