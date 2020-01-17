Süper Lig'de ilk yarıyı 6. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor ikinci yarının ilk maçında son sırada bulunan ve ikinci yarıya yeni transferlerle giren Kayserispor ile karşılaşacak. Ev sahibi takım son haftalarda yakaladığı çıkışı Kayserispor karşısında devam ettirmek istiyor. Kayserispor ise yeni transferleriyle deplasmanda galibiyet arayacak.

Alanyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 14:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Alanyaspor'da Lokman ve Juanfran sakat, Welinton ise cezası nedeniyle oynamayacak. Kayserispor'da ise Alpay ve Levent'in sakatlıkları bulunuyor.

Alanyaspor - Kayserispor muhtemel 11'ler...

Alanyaspor: Marafona - N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Kayserispor: Lung - Lopes, Mert, Rianstra, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Pedro Henrique, Muris Mesanovic, Mario Situm, Kravets



