Alanyaspor - Kayserispor maçı (CANLI)

Süper Lig 'in 9. haftasında Alanyaspor , Kayserispor'u konuk ediyor. Geçtiğimz hafta Trabzonspor ’a yenilen ve iki haftadır 3 puana hasret kalan Kayserispor, formda rakibi karşısında 3 puan arayacak. Ev sahibinde genç Ahmet Gülay dışında eksik yok. Konuk takımda ise Mensah sakat, Uğur Demirok hasta. Alanyaspor taraftarı önünde galip ayrılmak istiyor. Saat 20.00'de başlayan ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetiyor. beIN SPORTS HD2'den naklen yayınlanan maçın skor takibi haberimizde.

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Alanyaspor - Kayserispor ilk 11'ler...

Alanyaspor: Serkan, Umut Güneş, Efecan Karaca, Diedhiou, Awaziem, Milunovic, Fatih Aksoy, Emre Akbaba, Juanfran, Borja, Davidson

Kayserispor: Lung, Carole, Yasir, Majid, Kolovetsios, Onur, İbrahim, Attamah, Emrah, Thiam, Gavranovic