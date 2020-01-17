Alanyaspor - Kayserispor (CANLI)
Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçında Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor üç puan mücadelesi veriyor. Alanyaspor sahasında rakibini yenerek son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek isterken Kayserispor ise yeni transferleriyle deplasmanda galibiyet arıyor. Detaylar ve maç takibi fanatik.com.tr'de...Karşılaşma başladı.
Süper Lig'de ilk yarıyı 6. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor ikinci yarının ilk maçında son sırada bulunan ve ikinci yarıya yeni transferlerle giren Kayserispor ile karşılaşıyor. Maçı hakem Ali Palabıyık yönetiyor.
Alanyaspor - Kayserispor ilk 11'ler belli oldu
Alanyaspor: Marafona - N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Wanderson Baiano, Siopis, Salih Uçan, Efecan, Bakasetas, Djalma Campos, Cisse
Kayserispor: İsmail - Kvrzic, Mert, Rienstra, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Enver Cenk, Aksel Aktaş, Mario Situm, Muris Mesanovic
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