Alanyaspor - Kayserispor (CANLI)

Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçında Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor üç puan mücadelesi veriyor. Alanyaspor sahasında rakibini yenerek son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek isterken Kayserispor ise yeni transferleriyle deplasmanda galibiyet arıyor. Detaylar ve maç takibi fanatik.com.tr'de...Karşılaşma başladı.

17 Ocak 2020, Cuma 13:46 Son Güncelleme:
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Alanyaspor - Kayserispor (CANLI)

Süper Lig'de ilk yarıyı 6. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor ikinci yarının ilk maçında son sırada bulunan ve ikinci yarıya yeni transferlerle giren Kayserispor ile karşılaşıyor. Maçı hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

Alanyaspor - Kayserispor ilk 11'ler belli oldu

Alanyaspor: Marafona - N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Wanderson Baiano, Siopis, Salih Uçan, Efecan, Bakasetas, Djalma Campos, Cisse

Kayserispor: İsmail - Kvrzic, Mert, Rienstra, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Enver Cenk, Aksel Aktaş, Mario Situm, Muris Mesanovic


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