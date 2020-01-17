Alanyaspor - Kayserispor (CANLI)

Süper Lig'de ilk yarıyı 6. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor ikinci yarının ilk maçında son sırada bulunan ve ikinci yarıya yeni transferlerle giren Kayserispor ile karşılaşıyor. Maçı hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

Alanyaspor - Kayserispor ilk 11'ler belli oldu

Alanyaspor: Marafona - N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Wanderson Baiano, Siopis, Salih Uçan, Efecan, Bakasetas, Djalma Campos, Cisse

Kayserispor: İsmail - Kvrzic, Mert, Rienstra, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Enver Cenk, Aksel Aktaş, Mario Situm, Muris Mesanovic





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