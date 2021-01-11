Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Evinde İstanbul takımlarına karşı iyi bir oyun ortaya koyan Akdeniz temsilcisi, genel olarak bu sezon evindeki hiçbir maçı da kaybetmedi. Son 5 deplasman maçında istemediği sonuçlar alan Alanyaspor, son 5 deplasman maçını kaybederken, Alanya'daki son 5 maçın 3'ünü kazandı 2'sinde de rakibiyle puanları paylaşmak zorunda kaldı. Evinde oynadığı son iki maçın ikisini de İstanbul takımlarına karşı oynayan Alanyaspor, önce güçlü rakibi Beşiktaş'ı 2-1, daha sonra son şampiyon Medipol Başakşehir'i 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye kaybeden Alanyaspor, evinde 3 puanı alıp zirvede tutunmanın hesaplarını yapıyor. 4 maçtır 3 puana hasret kalan Kasımpaşa ise deplasmanda kötü gidişatı durdurmaya çalışacak. Karşılaşma öncesi 30 puanı bulunan Alanyaspor, 5. sırada yer alıyor. 19 puanlı Kasımpaşa ise 16. basamakta yer alıyor.

Alanyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Üstünlük Alanyaspor'da

Aytemiz Alanyaspor rakibiyle lig tarihinde 9'uncu kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda bugüne dek Alanyaspor 5 kez rakibini mağlup ederken, Kasımpaşa sadece 3 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu. Lig maçlarında hiç beraberlik yaşanmazken, iki takım arasında oynanan son 4 maçın tamamını Alanyaspor kazandı.

Akdeniz temsilcisi bugüne dek evinde oynadığı 4 maçın sadece 1'ini kaybederken, bu maçlarda 11 gol atıp, kalesinde yalnızca 5 gol gördü. İki rakibin oynadığı maçların hepsi bol gollü ve her iki takımın golüyle geçerken, sadece 2018-2019 sezonu 2'nci yarısında Alanya'da oynanan maçta Alanyaspor rakibinden gol yemeden 3-0'lık net skorla sahadan galip ayrıldı.



