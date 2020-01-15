Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Süper Lig ekipleri Alanyaspor ile Kasımpaşa, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak. Ev sahibi Alanyaspor’da yeni transferler Emircan Altıntaş ve Mustafa Pektemek’in lisansları çıktı. Teknik patron Erol Bulut'un görev vermesi halinde iki futbolcu da Kasımpaşa maçında görev alabilecek.

Alanyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Hazırlıklarını devre arasında Belek’te sürdüren iki ekip, Bahçeşehir Okulları Stadı’nda karşı karşıya gelecek saat 16.00’da başlayacak mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Kupaya 4. Tur'dan giriş yapan Alanyaspor, İnegölspor'u 3-0'la geçip, 5. Tur'a yükselmeyi başarmıştı. Bu turda Adanaspor'a ezici bir üstünlük kuran Akdeniz ekibi, ilk maçı evinde 5-1, rövanşı ise deplasmdan 7-1 kazanarak adını Son 16'ya yazdırmıştı.

Alanyaspor gibi Ziraat Türkiye Kupasın'na 4. Tur'dan giriş yapan Kasımpaşa ise, Kemerspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek, 5. Tur'a adını yazdırmıştı. 5. Tur'da Vanspor'la eşleşen İstanbul ekibi, ilk maçı evinde 2-1 kazanmış, rövanşta ise 2-2 berabere kalarak Son 16'ya yükselmeyi başarmıştı.



