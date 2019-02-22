Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Son haftalarda oldukça formda olan ev sahibi takım kötü günler geçiren Kasımpaşa karşısında serisini devam ettirmek istiyor. Mustafa Denizli yönetemindeki Kasımpaşa ise kader maçına çıkacak.

Alanyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Alanyaspor - Kasımpaşa muhtemel 11'ler...

Alanyaspor: Haydar, Welinton, Coulker, Baiano, Sackey,Tzavellas, Ozan, Efecan, Campos, Villafanez, Cisse

Kasımpaşa: Ramazan- Popov, Youssef, Veysel, Veigneau, Khalili, Sadiku, Tarkan, İlhan, Trezeguet, Perica (Koita)

Süper Lig’de ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Kasımpaşa, çıktığı 5 maçta da puan alamadı. Ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 29 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa’da sakatlığı süren Josue Sa ile sarı kart cezalısı David Pavelka, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 2-1 kazanmıştı.

Ev sahibi Alanyaspor'da ise Obi ve Jr Fernandes sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.