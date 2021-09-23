Alanyaspor-Kasımpaşa maçı CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Bülent Korkmaz'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen, Giresunspor'u evinde, Galatasaray 'ı ise deplasmanda deviren Akdeniz ekibi, çıkışını sürdürmeye çalışıyor. Kayserispor ve Trabzonspor 'a kaybederek alt sıralara gerileyen İstanbul temsilcisi ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermeye çalışıyor.

Alanyaspor-Kasımpaşa maçı başladı.

7. dakikada savunma arkasına sarkan Diedhiou kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak topu üstten auta gönderdi.

8. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Diedhiou topu kafayla ağlara gönderdi ancak vuruş esnasında rakibine faul yaptığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

11.dakikada Emre Akbaba'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpasta istediği vuruşu yapamayan Efecan Karaca topu yandan auta gönderdi.

36. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Diedhiou'nun yaptığı etkili kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul kornere çeldi.

43. dakikada Awaziem'in savunma arkasına attığı topla ceza sahasına giren Diedhiou'nun yaptığı etkili vuruşu kaleci Ertuğrul kurtardı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Alanyaspor-Kasımpaşa ilk 11'ler:

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Umut, Fatih, Emre, Davidson, Efecan, Diedhiou

Kasımpaşa: Ertuğrul, Feyzi, Bruma, Brecka, Eren, Tarkan, Sadiku, Travnik, Eysseric, Yusuf, Umut

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Alanyaspor, ilk 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 9 puan elde etti. Ligde çıktığı 5 müsabaka 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise hanesine 5 puan yazdırdı.

Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

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