Alanyaspor Kasımpaşa hazırlıklarını 3 eksikle sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa’yı sahasında ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

19 Şubat 2019, Salı 19:26
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Alanyaspor Kasımpaşa hazırlıklarını 3 eksikle sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, bugün yaptığı tek idmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Bölünen sahada ayak tenisi ile sonlanan idmana adalesinde hafif sakatlığı bulunan Fernandes ve Ozan ile sakatlığı devam eden Obi katılmadı.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımla antrenmanlara çıkmayan Mbilla, bugün fizyoterapist eşliğinde idmanına çıktı. Turuncu yeşilli takım yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Kasımpaşa çalışmalarını sürdürecek.

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