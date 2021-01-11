Alanyaspor - Kasımpaşa CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Evinde İstanbul takımlarına karşı iyi bir oyun ortaya koyan Akdeniz temsilcisi, genel olarak bu sezon evindeki hiçbir maçı da kaybetmedi. Son 5 deplasman maçında istemediği sonuçlar alan Alanyaspor, evinde son 5 maçın 3'ünü kazandı 2'sinde de rakibiyle puanları paylaştı. Evinde oynadığı son iki maçın ikisini de İstanbul takımlarına karşı oynayan Alanyaspor, önce güçlü rakibi Beşiktaş'ı 2-1, daha sonra son şampiyon Medipol Başakşehir'i 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye kaybeden Alanyaspor, evinde 3 puanı alıp zirvede tutunmanın hesaplarını yapıyor. 4 maçtır 3 puana hasret kalan Kasımpaşa ise deplasmanda kötü gidişatı durdurmaya çalışacak. Karşılaşma öncesi 30 puanı bulunan Alanyaspor, 5. sırada yer alıyor. 19 puanlı Kasımpaşa ise 16. basamakta yer alıyor.

Alanyaspor - Kasımpaşa maçı ilk 11'leri

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih, Moubandje, Salih Uçan, Siopis, Efecan, Bakasetas, Bareiro, Babacar

Kasımpaşa: Ramazan; Hadergjonaj, Haddadi, Brecka, Eren, Sadiku, Aytaç, Varga, Yusuf Erdoğan, Thelin, Hodzic.





MAÇ BAŞLADI

5.dakikada Babacar kaleyi denedi ancak şutu dışarı gitti

7.dakikada ceza sahası yayında topu önünde bulan Salih şutunu çekti top savunmadan döndü

12.dakikada Bakasetas, ceza sahası dışından kaleyi denedi şutunu kaleci Ramazan Köse çıkardı

19.dakikada Kasımpaşa'nın yeni transferi Isaac Thelin şutunu çekti top dışarı gitti

GOL! 22.dakikada Kasımpaşa, Hodzic ile 1-0 öne geçti. Yusuf Erdoğan'ın pasında ceza sahası dışından Hodzic vurdu savunmadan sekip yükseklik kazanan top kaleciyi geçip filelere gitti

KIRMIZI KART! 24.dakikada Kasımpaşa'da Haddadi yaptığı faul sonucu oyun dışında kaldı. Kasımpaşa 10 kişi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 31.dakikada Kasımpaşa'da Varga çıktı Mehmet Feyzi Yıldırım oyuna girdi

GOL! 33.dakikada Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan'ın golüyle 2-0 öne geçti.

GOL! 40.dakikada Alanyaspor, Bakasetas'ın penaltı golüyle farkı 1'e indirdi

42.dakikada Babacar çaprazdan vurdu kaleci Ramazan topu çıkardı

44.dakikada Alanyaspor'da Salih vurdu şutu auta gitti

SARI KART! 44.dakikada Alanyaspor'da Siopis sarı kart gördü

İlk yarıyı Kasımpaşa 2-1 önde tamamladı

İkinci yarı başladı

50.dakikada Alanyaspor atağında Salih vurdu top savunmadan döndü

55.dakikada uygun durumda Bareiro vurdu ancak şutu dışarı gitti

DİREKTEN ÇIKTI! 62.dakikada Kasımpaşa'da Hodzic'in şutu direğe çarpıp çıktı

67.dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunu kaleci Ramazan çıkardı

75.dakikada Moubandje'nin şutu savunmadan döndü

SARI KART! 80.dakikada Kasımpaşa'dan kaleci Ramazan sarı kart gördü



















