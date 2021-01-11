Alanyaspor - Kasımpaşa CANLI
Süper Lig'in 18. haftasında 30 puanla 5. sırada bulunan Alanyaspor, 19 puanla 16. basamakta yer alan Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye kaybeden Alanyaspor, evinde kazanıp zirve iddiasını sürdürmek istiyor. 4 maçtır 3 puana hasret kalan Kasımpaşa ise deplasmanda kötü gidişatı durdurma peşinde. Alanyaspor - Kasımpaşa maçı canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de
Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Evinde İstanbul takımlarına karşı iyi bir oyun ortaya koyan Akdeniz temsilcisi, genel olarak bu sezon evindeki hiçbir maçı da kaybetmedi. Son 5 deplasman maçında istemediği sonuçlar alan Alanyaspor, evinde son 5 maçın 3'ünü kazandı 2'sinde de rakibiyle puanları paylaştı. Evinde oynadığı son iki maçın ikisini de İstanbul takımlarına karşı oynayan Alanyaspor, önce güçlü rakibi Beşiktaş'ı 2-1, daha sonra son şampiyon Medipol Başakşehir'i 3-0'lık skorlarla mağlup etti.
Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye kaybeden Alanyaspor, evinde 3 puanı alıp zirvede tutunmanın hesaplarını yapıyor. 4 maçtır 3 puana hasret kalan Kasımpaşa ise deplasmanda kötü gidişatı durdurmaya çalışacak. Karşılaşma öncesi 30 puanı bulunan Alanyaspor, 5. sırada yer alıyor. 19 puanlı Kasımpaşa ise 16. basamakta yer alıyor.
Alanyaspor - Kasımpaşa maçı ilk 11'leri
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih, Moubandje, Salih Uçan, Siopis, Efecan, Bakasetas, Bareiro, Babacar
Kasımpaşa: Ramazan; Hadergjonaj, Haddadi, Brecka, Eren, Sadiku, Aytaç, Varga, Yusuf Erdoğan, Thelin, Hodzic.
MAÇ BAŞLADI
5.dakikada Babacar kaleyi denedi ancak şutu dışarı gitti
7.dakikada ceza sahası yayında topu önünde bulan Salih şutunu çekti top savunmadan döndü
12.dakikada Bakasetas, ceza sahası dışından kaleyi denedi şutunu kaleci Ramazan Köse çıkardı
19.dakikada Kasımpaşa'nın yeni transferi Isaac Thelin şutunu çekti top dışarı gitti
GOL! 22.dakikada Kasımpaşa, Hodzic ile 1-0 öne geçti. Yusuf Erdoğan'ın pasında ceza sahası dışından Hodzic vurdu savunmadan sekip yükseklik kazanan top kaleciyi geçip filelere gitti
KIRMIZI KART! 24.dakikada Kasımpaşa'da Haddadi yaptığı faul sonucu oyun dışında kaldı. Kasımpaşa 10 kişi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 31.dakikada Kasımpaşa'da Varga çıktı Mehmet Feyzi Yıldırım oyuna girdi
GOL! 33.dakikada Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan'ın golüyle 2-0 öne geçti.
GOL! 40.dakikada Alanyaspor, Bakasetas'ın penaltı golüyle farkı 1'e indirdi
42.dakikada Babacar çaprazdan vurdu kaleci Ramazan topu çıkardı
44.dakikada Alanyaspor'da Salih vurdu şutu auta gitti
SARI KART! 44.dakikada Alanyaspor'da Siopis sarı kart gördü
İlk yarıyı Kasımpaşa 2-1 önde tamamladı
İkinci yarı başladı
50.dakikada Alanyaspor atağında Salih vurdu top savunmadan döndü
55.dakikada uygun durumda Bareiro vurdu ancak şutu dışarı gitti
DİREKTEN ÇIKTI! 62.dakikada Kasımpaşa'da Hodzic'in şutu direğe çarpıp çıktı
67.dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunu kaleci Ramazan çıkardı
75.dakikada Moubandje'nin şutu savunmadan döndü
SARI KART! 80.dakikada Kasımpaşa'dan kaleci Ramazan sarı kart gördü