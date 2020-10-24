Alanyaspor - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İlk 11'ler belli oldu)
Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'de 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de lider durumda bulunan ve geçen hafta Galatasaray'ı mağlup eden Alanyaspor kazanarak zirveden düşmek istemiyor. Karagümrük ise deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Alanyaspor - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Karşılaşma öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'de 6. hafta maçında lider Alanyaspor ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. Aytemiz Alanyaspor 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda hanesine 13 puan yazdırdı. 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, geride kalan bölümde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, haftaya 8 puan ve averaj farkıyla 3. sırada girdi.
Alanyaspor - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Alanyaspor - Karagümrük maçının ilk 11'leri...
Aytemiz Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro
Fatih Karagümrük'ün ilk 11'i: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech
Fatih Karagümrük, ligde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir'i mağlup etti. Gaziantep FK ve Kasımpaşa ile berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'ye yenildi.