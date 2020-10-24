Süper Lig'de 6. hafta maçında lider Alanyaspor ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. Aytemiz Alanyaspor 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda hanesine 13 puan yazdırdı. 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, geride kalan bölümde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, haftaya 8 puan ve averaj farkıyla 3. sırada girdi.

Alanyaspor - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Alanyaspor - Karagümrük maçının ilk 11'leri...

Aytemiz Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Fatih Karagümrük'ün ilk 11'i: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech

Fatih Karagümrük, ligde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir'i mağlup etti. Gaziantep FK ve Kasımpaşa ile berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'ye yenildi.