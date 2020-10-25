Alanyaspor - Karagümrük (CANLI)

Süper Lig'de 6. hafta maçında lider Alanyaspor ile Karagümrük karşı karşıya geliyorlar. Aytemiz Alanyaspor, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda hanesine 13 puan yazdırmış durumda. 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük ise geride kalan süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, haftaya 8 puan ve averaj farkıyla 3. sırada girmişti.

Maç başladı.

6. dakikada Alanyaspor, gole çok yaklaştı. Juanfran'ın ortasında Bareiro'nun indirdiği top altı pas üzerinde çaprazda bomboş durumdaki Davidson'a geldi. Davidson'un gelişine yaptığı etkili vuruşu, kaleci Viviano çıkardı.

GOL | Alanyaspor'un iki kanattan kullandığı kornerlerle baskısı sürerken aranan gol, 9. dakikada geldi. Brahim Darri'nin uzaklaştırmadığı topta Salih Uçan, topu Juanfran'a bıraktı. Juanfran'ın ortasını bir kez daha savunma çıkarırken Salih Uçan, gelişine ceza sahası içine doğru topu yolladı. Caulker'dan seken topu önünde bulan Davidson, takımını 1-0 öne geçirdi.

Davidson, bu golle son 3 maçta 5. kez gol sevinci yaşadı. Hatayspor karşısında hat-trick yapan Brezilyalı oyuncu, Galatasaray karşısında da takımının galibiyet golünü atmıştı. Bu maçta da ağları sarsan Davidson, toplamda ise Süper Lig'deki 6. maçında 6. golünü atmış oldu.

17. dakikada Alanyaspor'da Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruş savunmadan sekti ve Bareiro'nun önünde kalan top ağlarla buluştu. Fakat pozisyonda Bareiro'nun elle müdahale yaptığı belirtilerek gol, geçerli olmadı.

18. dakikada Karagümrük, hızlı çıktı. Badou Ndiaye'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kaleci Marafona'da kaldı.

Karagümrük'ün golü, VAR'dan döndü

19. dakikada Karagümrük'te Brahim Darri, Efecan Karaca'dan sıyrılıp ortasını yaptı. Topla buluşan Ndao'nun vuruşunu, kaleci Marafona çıkarsa da Salibur, önünde kalan topa sert bir vuruş yaptı. Caulker, topu çizgiden çıkarmayı başardı. Yardımcı hakemin kararı ile Mete Kalkavan golü verse de VAR incelemesi sonucunda topun çizgiyi tamamen geçmediği belirlendi.

Bu kez Alanya'nın topu çizgide kaldı

22. dakikada Bareiro'nun bıraktığı topta Efecan Karaca, sert bir vuruş yaparken Viviano, topu çıkarmayı başardı. Dönen topu Bareiro, kafayla tamamlamak istedi fakat Viviano yine harika bir kurtarışa imza attı. Viviano'nun dokunduğu top yavaşlayarak direk dibine doğru giderken bu kez Ervin Zukanovic, topun ağlarla buluşmasına engel oldu.

26. dakikada Karagümrük'te Ndiaye'nin koşu yoluna atılan pasta Senegalli oyuncu, topu içeri çevirse de Sobiech'in önünden geçti ve golcü oyuncu dokunamadı.

27. dakikada kullanılan kornerde direkt kaleye doğru giden vuruşu, kaleci Marafona uzaklaştırmak istedi. Brahim Darri, önünde kalan topa sert bir vuruş yaparken Marafona bir kez daha başarılı oldu.

45. dakikada Karagümrük'de Salibur, sağ kanattan içeri ortasını yaptı. Arka direkte boş durumdaki üç Karagümrüklü oyuncu Badou Ndiaye, Ndao ile Brahim Darri anlaşamadılar ve top dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

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Alanyaspor - Karagümrük maçının ilk 11'leri...

Aytemiz Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Fatih Karagümrük'ün ilk 11'i: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech