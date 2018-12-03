Aytemiz Alanyaspor ile Kahramanmaraşspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Alanya'da karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçında Kayserispor'u farklı yenen ancak ikinci maçında Konyaspor'a deplasmanda yenilen Alanyaspor Kahramanmaraşspor'u farklı yenerek ikinci maç öncesi avantaj sağlamak istiyor. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17 puanla 11. sırada bulanan Kahramanmaraşspor ise sürpriz peşinde olacak.

Alanyaspor - Kahramanmaraşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

4 Aralık Salı günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve saat 18:30'da başlayacak mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Kutlugan Bilgiç'in düdük çalacağım müsabakada Gökman Baltacı ve Murat Şener yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupada 5. tur ilk maçlarının programı şöyle:

4 Aralık Salı

13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor (OSTİM)

14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe (Nazilli İlçe)

16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Antalya)

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)

5 Aralık Çarşamba:

13.00 Keçiörengücü-Galatasaray (Aktepe)

14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon (Ümraniye Belediye Şehir)

17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Bolu Atatürk)

18.30 Altay-Kayserispor (İzmir Atatürk)

20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

6 Aralık Perşembe:

13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü (Bodrum İlçe)

15.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Menemen Belediyespor-Kasımpaşa (Menemen İlçe)

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)

20.30 Fenerbahçe-Giresunspor (Ülker-Seyircisiz)

Ziraat Türkiye Kupası tüm maçları Aspor'dan canlı yayınlanacak...







