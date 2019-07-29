Alanyaspor Juanfran transferini açıkladı

Alanyaspor'un 2+1 yıllığına anlaştığı İspanyol sağ bek Juanfran, turuncu yeşilli takımla resmi sözleşmeye imzayı attı. 31 yaşındaki futbolcunun ilk sözleri ise "Alanyaspor'a geldiğim için çok mutluyum" oldu.

29 Temmuz 2019, Pazartesi 14:59
- A +
Alanyaspor Juanfran transferini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Alanyaspor'da transfer harekatı da sürüyor. Son olarak İspanyol sağ bek Juanfran ile 2+1 yıllığına anlaşan turuncu yeşilli yönetim, başarılı futbolcuya imzayı attırdı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yöneticiler de hazır bulundu.

Törende konuşan başkan Çavuşoğlu, Juanfran transferi ile kadroyu tamamladıklarını ve transfere nokta koyduklarını söyledi. Belki bir transfer daha yapabileceklerini ifade eden Çavuşoğlu, İspanyol oyuncunun Alanyaspor'a katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Kendisine La Liga ekiplerinden de çok sayıda teklif olduğunu ancak Alanyaspor'dan gelen teklifi değerlendirerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini belirten Juanfran, "Alanyaspor'a geldiğim için çok mutluyum. Buraya başarılı olmak için geldim ve elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma faydalı olmak istiyorum" dedi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...