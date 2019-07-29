Alanyaspor Juanfran transferini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Alanyaspor'da transfer harekatı da sürüyor. Son olarak İspanyol sağ bek Juanfran ile 2+1 yıllığına anlaşan turuncu yeşilli yönetim, başarılı futbolcuya imzayı attırdı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yöneticiler de hazır bulundu.

Törende konuşan başkan Çavuşoğlu, Juanfran transferi ile kadroyu tamamladıklarını ve transfere nokta koyduklarını söyledi. Belki bir transfer daha yapabileceklerini ifade eden Çavuşoğlu, İspanyol oyuncunun Alanyaspor'a katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Kendisine La Liga ekiplerinden de çok sayıda teklif olduğunu ancak Alanyaspor'dan gelen teklifi değerlendirerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini belirten Juanfran, "Alanyaspor'a geldiğim için çok mutluyum. Buraya başarılı olmak için geldim ve elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma faydalı olmak istiyorum" dedi.