Spor Toto Süper Lig 'de 4. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile İstanbulspor bugün Alanya'da karşı karşıya gelecek. Sezona 1 galibiyet ve 2 beraberlikle başlayan Francesco Farioli'nin öğrencileri sahasında henüz puanı bulunmayan İstanbulspor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Süper Lig'in yeni takımı İstanbulspor ise deplasmanda 3 puan arayacak.

Alanyaspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kırbıyık Holding Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Mustafa Kürşad'ın yöneteceği mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Alanyaspor - İstanbulspor muhtemel 11'ler

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih, Balkovec, Fer, Ferhat, Efkan, Pereira, Lusamba, Eduardo, Candeias

İstanbulspor: Jensen, Duhan, Mehmet, Oğuzhan, Okan, Ali, Muammer, Melih, İbrahim, Ethemi, Jetmir