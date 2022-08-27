Alanyaspor - İstanbulspor maçı (CANLI)

Spor Toto Süper Lig 'de 4. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile İstanbulspor bugün Alanya'da karşı karşıya geliyor. Sezona 1 galibiyet ve 2 beraberlikle başlayan Francesco Farioli'nin öğrencileri sahasında henüz puanı bulunmayan İstanbulspor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Süper Lig'in yeni takımı İstanbulspor ise deplasmanda 3 puan arıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Mustafa Kürşad ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

Alanyaspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kırbıyık Holding Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Mustafa Kürşad'ın yöneteceği mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Alanyaspor - İstanbulspor 11'ler

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Yusuf, Furkan, Balkovec, Fer, Efkan, Zinedine Ferhat, Lusamba, Candeias, Eduardo.

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Muammer, Melih, Ali Yaşar, Ethemi, Topalli, İbrahim Yılmaz.