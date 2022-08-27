Alanyaspor - İstanbulspor maçı (CANLI)
Corendon Alanyaspor ile İstanbulspor Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçında 3 puan mücadelesi veriyor. Ev sahibi takım sezona namağlup devam ederken İstanbulspor'u eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. İstanbulspor ise ilk galibiyetini almak için uğraş veriyor. Mücadelenin ilk yarısı oynanıyor.
Spor Toto Süper Lig 'de 4. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile İstanbulspor bugün Alanya'da karşı karşıya geliyor. Sezona 1 galibiyet ve 2 beraberlikle başlayan Francesco Farioli'nin öğrencileri sahasında henüz puanı bulunmayan İstanbulspor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Süper Lig'in yeni takımı İstanbulspor ise deplasmanda 3 puan arıyor.
MAÇTAN DAKİKALAR:
1' Mücadelenin hakemi Mustafa Kürşad ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.
Alanyaspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Kırbıyık Holding Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Mustafa Kürşad'ın yöneteceği mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Alanyaspor - İstanbulspor 11'ler
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Yusuf, Furkan, Balkovec, Fer, Efkan, Zinedine Ferhat, Lusamba, Candeias, Eduardo.
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Muammer, Melih, Ali Yaşar, Ethemi, Topalli, İbrahim Yılmaz.