Alanyaspor ilk yarıda kafasını çalıştırdı

Süper Lig'de ilk yarı sona ererken değerlendirmeler devam ediyor. İlk yarının en çok kafa golü atan takımı ise Aytemiz Alanyaspor oldu. Alanyaspor bu sezon attığı 31 golün 10 tanesini kafayla kaydetti. İlk yarıda Trabzonspor 7 kez, Beşiktaş ve Denizlispor ise 6'şar kez kafa golü attı. Galatasaray'ın ilk yarı sadece iki kafa golü atması ise dikkatleri çekti.

İlk yarıda kafa golü atma listesi

10 - Alanyaspor

7 - Trabzonspor

6 - Beşiktaş, Denizlispor

5 - Kayserispor

4 - Antalyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK

3 - Göztepe, Ankaragücü

2 - Y.Malatyaspor, Ç.Rizespor, Galatasaray, Konyaspor, Başakşehir

1 - Sivasspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği



