Alanyaspor ile Sivasspor 9. randevuda

Spor Toto Süper Lig ’in 15. haftasında Sivasspor , yarın saat 13.30’da deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. İki ekip yarın oynanacak olan maçla birlikte 9. kez karşılaşmış olacak. Geride kalan 8 karşılaşmada Sivasspor’un 2 kez Alanyaspor’a karşı üstünlüğü bulunurken, Alanya temsilcisinin de 3 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 18 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde ise 1 gol gördü.

Sivasspor ve Alanyaspor, son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 3-1 Alanyaspor’un galibiyeti ile sona ermişti.

Sivasspor ile Alanyaspor arasında ligde geride kalan 8 maçta alınan skorlar şöyle:

2017-2018 Sezonu

Alanyaspor-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Alanyaspor: 2-2

2018-2019 Sezonu

Sivasspor-Alanyaspor: 1-0

Alanyaspor-Sivasspor: 2-0

2019-2020 Sezonu

Alanyaspor-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Alanyaspor: 1-0

2020-2021 Sezonu

Sivasspor-Alanyaspor: 0-2

Alanyaspor-Sivasspor: 3-1

İHA