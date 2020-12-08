Alanyaspor hocası Çağdaş Atan iyi haber bekliyor

Alanyaspor, bu sezon Süper Lig’deki ilk mağlubiyetini Gençlerbirliği’ne karşı 2-1’lik skorla tattı. Averaj farkıyla liderliğini sürdüren Akdeniz temsilcisi, gözünü yarın Göztepe ile oynanacak erteleme maçına çevirdi. Akdeniz ekibinde asıl akıllar ise hafta sonunda oynanacak Beşiktaş maçında. Liderlik yarışında ilk mağlubiyetini alarak rakipleriyle arasındaki puan farkını koruyamayan Alanyaspor, İzmir’deki deprem nedeniyle ertelenen maçta yarın Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maçı kazanarak tekrar puan farkını açmak isteyen Turuncu-Yeşilli takımda teknik direktör Çağdaş Atan, cezalı olduğu için sahada olamayacak.

Sevkler bugün

Genç hocanın gözü PFDK’da. Kurul eğer iki maç ceza verirse Beşiktaş karşısında da kulübedeki yerini alamayacak olan Atan, “Ustam” dediği Sergen Yalçın’ın takımına karşı sahada olmayı çok istiyor. Hafta sonunda oynanacak kritik mücadele Alanyaspor için de büyük önem taşıyor. Süper Lig’e çıktığından bu yana Beşiktaş’a karşı bir türlü yüzü gülmeyen Alanya’nın 8 karşılaşmada galibiyeti bulunmuyor. Akdeniz ekibi, Göztepe ve Beşiktaş maçlarını kayıpsız atlatarak sezona damga vurmaya devam etmek isterken bir taraftan da takımın üzerindeki bu şanssızlığı da kırma düşüncesinde.

Savunması kale gibi

Alanyaspor halen 5 golle ligin en az gol yiyen takımı. Kalesine en az şut şansı veren ekip olan Akdeniz temsilcisinin kalecisi kadar savunma oyuncuları da oldukça başarılı. 33 yaşındaki başarılı file bekçisi Marafona, bu sezonki kurtarışlarıyla kalesini gole kapatırken, defans oyuncularının da katkısı ve takım oyunuyla rakiplerine kolay gol şansı vermiyor.

Akan oyunda 15 gol attı

Turuncu-Yeşilliler, genellikle golleri akan oyunda buldu. Akan oyunda 10 maçta 15 gol atan Akdeniz temsilcisinde bu gollerin 5’ine savunma oyuncuları doğrudan etki etti. Caulker’ın 2 gol 1 asisti, Moubandje’nin 1 golü ve Tzavellas’ın 1 asisti liderlik koltuğundaki takımına katkı sağladı.