Alanyaspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 22. haftasında 3 puan için karşı karşıya gelecek. Ev sahibi 32 puanla 8. basamakta. Konuk takım ise 35 puanla 5. basamakta yer alıyor. Farioli yönetiminde ilk galibiyetini Altay karşısında alan Alanyaspor, evinde kazanıp seri yakalamak ve rakibiyle puanları eşitlemek istiyor. 4-2'lik Galatasaray galibiyetiyle moral depolayan Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp zirve hattındaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Alanyaspor'da Umut cezalı, Diedhiou ise Afrika Kupası’nda. Hatayspor'da ise El Kaabi, Munir ve Traore turnuvadan dönmedi. Sakatlığı devam eden Burak dışında eksik bulunmuyor.

Alanyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor-Hatayspor maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Alanyaspor - Hatayspor muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Furkan, Tayfur, Emirhan, Emre, Davidson, Efecan, Novais, Candeias

Hatayspor: Abdullah, Kamil, Burak, Fatih, Adekugbe, Boudjema, Ribeiro, Louis, Saba, Kahraba, Diouf