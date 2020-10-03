Süper Lig´in 4´üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor karşılaşacak. Sezona fırtına gibi başlayan iki takımda sahaya kazanmak için çıkacak. Hatayspor, geçtiğimiz yıl büyük bir çıkış yakalayan Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönerek milli maç arasına iyi bir noktada girmeyi hedefliyor.

Maçın 11'leri

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Mesut, Sackey, Aabid, Selim, Gökhan, Barbosa, Diouf

Alanyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Atakaş Hatayspor´da kart cezaları biten Riberio ve Isaac Sackey´in Alanyaspor karşısında görev almaları bekleniyor. Alanyaspor'da ise önemli eksik bulunmuyor.

İki takımın da 7 puanı var!

Ligin ilk 3 maçında 2 galibiyet ve bir beraberlik iki takımın da 7’şer puanı bulunuyor. Sakat futbolcunun bulunmadığı bordo-beyazlı takımda, kart cezası biten Ribeiro ve Sackey’nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.







