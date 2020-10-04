Alanyaspor - Hatayspor maç sonucu: 6-0

Çağdaş Atan yönetimindeki Alanyaspor , Ömer Erdoğan'ın ekibi Hatayspor'u konuk etti. Alanyaspor lige yeni yükselen rakibini sürklase ederken, 6-0'lık farklı skorla maçı kazanmasını bildi.

Maça hızlı başlayan ve Bakasetas'ın 18. dakikada attığı golle öne geçen Antalya ekibi, Davidson ile 23'te farkı 2'ye çıkardı. Adam Bareiro 34'te skoru 3-0'e getirirken, ilk yarının kapanışını 45'te Moubandje yaptı.

2. yarıda da gollerine devam eden Alanyaspor, Davidson'un 67 ve 77. dakikalarda attığı gollerle tarihi farka gitti. Davidson hat-trick yaparak maça damgasını vurdu.

Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Alanyaspor, Süper Lig 'de liderliğe yükseldi. Hatayspor ise 7 puanda kaldı.