Alanyaspor-Hatayspor (CANLI)

Süper Lig ´in 4´üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor karşılaşıyor. Sezona fırtına gibi başlayan iki takımda sahaya kazanmak için çıktı. Hatayspor, geçtiğimiz yıl büyük bir çıkış yakalayan Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönerek milli maç arasına iyi bir noktada girmeyi hedefliyor.

Mücadele başladı.

Mücadelenin 18. dakikasında Bakasteas Alanyaspor'u 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

Maça hızlı başlayan taraf Alanyaspor oldu. Akdeniz ekibi 23. dakikada Davidson'un golü ile skoru 2-0'a getirdi.

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Alanyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Maçın 11'leri

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Mesut, Sackey, Aabid, Selim, Gökhan, Barbosa, Diouf



