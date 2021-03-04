Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Son 3 haftada 1 puan alabilen Akdeniz temsilcisi, evindeki maçtan galip ayrılmak istiyor. Ligde üst üste Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarından galibiyetle ayrılan Göztepe ise serisini Alanya deplasmanında sürdürme peşinde olacak. Aytemiz Alanyaspor son haftalardaki puan kayıplarının ardından 42 puanla 7. sırada yer alırken, son 3 maçta 9 puan toplayan Göztepe ise 35 puanla 9. sırada bulunuyor.

Akdeniz temsilcisinde, genç kaleci Ahmet Çağrı Güney U19 Milli Takım kampında bulunduğu, Salih Uçan sarı kart cezalısı ve Babacar ise sakat olduğu için kadroda yer almıyor. Kırmızı kart cezalısı Berkan Emir’in forma giyemeyeceği Göztepe’de sakatlığı bulunan Zlatko Tripic’in durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Alanyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Alanyaspor-Göztepe muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Ceyhun, Berkan, Efecan, Davidson, Bareiro

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Burekovic, Nwobodo, Soner, Diabate, Ndiaye, Halil, Jahovic