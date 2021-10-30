Alanyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de son haftalarda muhteşem sonuçlara imza atan ve son olarak Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Alanyaspor sahasında Göztepe ile 3 puan mücadelesi verecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Alanyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'in flaş takımı Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de 11. hafta maçında sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Son olarak Fenerbahçe 'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Alanyaspor çıkışını Göztepe karşısında sürdürmek istiyor. Ev sahibi takım Bülent Korkmaz önderliğinde 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son 6 maçta tek galibiyeti bulunan Göztepe ise deplasmanda galibiyet arayacak.
Alanyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan Göztepe, 8 puanla 18. sırada yer alıyor. Ligde 7 maçtır kaybetmeyen Aytemiz Alanyaspor, 11. haftaya 20 puan ve averajla 4. sırada girdi. İzmir temsilcisinde Halil Akbunar ve Marko Mihojevic'in sakatlıkları bulunuyor.
Alanyaspor'la 9. randevu
Süper Lig'de rakibiyle 9. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki müsabakalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 13 gole imza atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 11 gol gördü.