Süper Lig'in flaş takımı Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de 11. hafta maçında sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Son olarak Fenerbahçe 'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Alanyaspor çıkışını Göztepe karşısında sürdürmek istiyor. Ev sahibi takım Bülent Korkmaz önderliğinde 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son 6 maçta tek galibiyeti bulunan Göztepe ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Alanyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan Göztepe, 8 puanla 18. sırada yer alıyor. Ligde 7 maçtır kaybetmeyen Aytemiz Alanyaspor, 11. haftaya 20 puan ve averajla 4. sırada girdi. İzmir temsilcisinde Halil Akbunar ve Marko Mihojevic'in sakatlıkları bulunuyor.

Alanyaspor'la 9. randevu

Süper Lig'de rakibiyle 9. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki müsabakalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 13 gole imza atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 11 gol gördü.