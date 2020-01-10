Alanyaspor - Göztepe (CANLI İZLE)

Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe Antalya'da hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Göztepe maçı Alanyaspor'un youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi bu sayfa üzerinden de canlı olarak izleyebilirsiniz.

Alanyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 17:00'de Antalya'da oynanan mücadele Alanyaspor youtube ve fanatik.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

Alanyaspor - Göztepe 11'ler...

Alanyaspor: Marafona, Baiano, Tzavellas, Welinton, Kaan, Ceyhun, Musa, Umut, Campos, Efecan, Fernandes

Yedekler; Eray, Samed, Caulker, Emre Bekir, Hamza, Salih, NSakala, Siopis, Onur, Veysel, Bakasetas

Göztepe: Beto, Berkan, Wallace, Hakan, Gassama, Soner, Borges, Mossoro, Batuhan, Serdar, Jerome.