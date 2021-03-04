Alanyaspor-Göztepe canlı
3 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Alanyaspor, Süper Lig'in formda ekibi Göztepe karşısında 3 puan arıyor. Son 3 maçtan 9 puan çıkaran Göztepe ise serisini Alanya'da sürdürmeye çalışıyor. 21. dakikada Alanyaspor, Adam Bareiro ile golü ancak VAR incelemesi sonrasında Alanyaspor'un golü iptal edildi.
Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor sahasında Göztepe 'yi konuk ediyor. Alanyaspor son haftalardaki puan kayıplarının ardından 42 puanla 7. sırada yer alırken, son 3 maçta 9 puan toplayan Göztepe ise 35 puanla 9. sırada bulunuyor.
MAÇ BAŞLADI!
21. dakikada Alanyaspor, Adam Bareiro ile golü ancak VAR incelemesi sonrasında Alanyaspor'un golü iptal edildi.
Alanysapor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Boubandje, Ceyhun, Berkan, Siopis, Davidson, Kadzior, Bareıro
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Burekovic, Soner, Dıabate, Obınna, Halil Akbunar, Ndıaye, Brown Ideye
Alanyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 16.00’da başlayan Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor. beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.