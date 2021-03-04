Alanyaspor-Göztepe canlı

Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor sahasında Göztepe 'yi konuk ediyor. Alanyaspor son haftalardaki puan kayıplarının ardından 42 puanla 7. sırada yer alırken, son 3 maçta 9 puan toplayan Göztepe ise 35 puanla 9. sırada bulunuyor.

MAÇ BAŞLADI!

21. dakikada Alanyaspor, Adam Bareiro ile golü ancak VAR incelemesi sonrasında Alanyaspor'un golü iptal edildi.





Alanysapor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Boubandje, Ceyhun, Berkan, Siopis, Davidson, Kadzior, Bareıro

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Burekovic, Soner, Dıabate, Obınna, Halil Akbunar, Ndıaye, Brown Ideye

Alanyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 16.00’da başlayan Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor. beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

SÜPER LİG PUAN DURUMU