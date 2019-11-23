Alanyaspor - Göztepe (CANLI)

Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe Süper Lig'de 12 hafta maçında kozlarını paylıyor. Lige iyi bir başlangıç yapan ve uzun süre liderlik koltuğuna oturan Alanyaspor son haftalardaki kötü gidişini bu maçta bitirmek istiyor. Göztepe ile yeni teknik direktörü İlhan Palut ile ilk galibiyetini almaya çalışıyor. Göztepe’de sakatlığı devam eden Andre Poko ile cezalı Alpaslan Öztürk müsabakada forma giyemeyecek. Ev sahibi takımda ise Lokman Gör ve Juan Fran sakatlıkları, N'Sakala ve Fernandes ise cezalı olduğu için Göztepe karşısında forma giyemiyor.

Alanyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 16.30’da başladı. Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçı beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor ve mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetiyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Alanyaspor - Göztepe 11'ler...

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Kaan, Caulker, Tzavellas, Baiano, Ceyhun, Siopis, Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse

Göztepe: Beto, Gassama, Wallace, Titi, Berkan, Castro, Soner, Mossoro, Halil, Serdar, Jerome

Alanyaspor'da 4 eksik

Lokman Gör ve Juan Fran sakatlıkları, N'Sakala ve Fernandes ise cezalı olduğu için Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Göztepe'de iki eksik var!

Göztepe’de sakatlığı devam eden Andre Poko’nun yanı sıra 11. haftada maç bitiminde kırmızı kartla cezalandırılan Alpaslan Öztürk görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte ikinci maçına çıkacak teknik direktör İlhan Palut ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Rakibiyle Süper Lig’de 5. maçına çıkacak Göztepe, daha önceki 4 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, Alanya’da çıktığı 2 müsabakada sahadan 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.