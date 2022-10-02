Son 6 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve 8 puanla 11. sırada yer alan Alanyaspor , Süper Lig 'in 8. haftasında Giresunspor'u konuk edecek. Akdeniz ekibi, evinde kazanıp moral depolamayı ve çıkışa geçmeyi hedefliyor. 3 maçtır galibiyete hasret kalan ve 7 puanla 12. basamakta bulunan Çotanaklar ise kötü gidişata Alanya deplasmanında son vermeyi amaçlıyor.

Alanyaspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor-Giresunspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bugün saat 14.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Alanyaspor-Giresunspor muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Runnarsson, Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Fer, Umut, Efecan, Efkan, Oğuz, Ahmed Hassan

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Perez, Arias, Alper, Campuzano, Meija, Serginho, Savicevic, Sainz, Bajic