Alanyaspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 11'ler belli oldu
Alanyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Giresunspor'u ağırlıyor. Son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabilen Akdeniz ekibi, evinde 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Çotanaklar ise kazanıp, kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. Alanyaspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Son 6 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve 8 puanla 11. sırada yer alan Alanyaspor , Süper Lig 'in 8. haftasında Giresunspor'u konuk ediyor. Akdeniz ekibi, evinde kazanıp moral depolamayı ve çıkışa geçmeyi hedefliyor. 3 maçtır galibiyete hasret kalan ve 7 puanla 12. basamakta bulunan Çotanaklar ise kötü gidişata Alanya deplasmanında son vermeyi amaçlıyor.
Alanyaspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor-Giresunspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bugün saat 14.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Alanyaspor-Giresunspor maçı 11'leri:
Alanyaspor: Runnarsson, Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Doumbia, Rassoul, Efecan, Targhalline, Hassan
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Perez, Arias, Alper, Campuzano, Murat, Serginho, Görkem, Eguskiza, Bajic