Alanyaspor - Giresunspor maçı Canlı

Süper Lig 'de 4. hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla kapanacak. Son iki maçında sahadan kötü sonuçlarla ayrılan ve Çağdaş Atan'la yolları ayırdıktan sonra Bülent Korkmaz'ı göreve getiren Alanyaspor Giresunspor'la karşılaşıyor. Alanyaspor kazanarak moral bulmak istiyor. Ligin yeni takımı Giresunspor da sezona puansız devam ediyor. Hakan Keleş'in öğrencileri deplasmanda 3 puan peşinde olacak.

Alanyaspor - Giresunspor maçı ilk 11'leri...

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Awaziem, Umut, Candeias, Emre Akbaba, Diedhiou, Davidson

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Douglas, Alexis, Aziz, Flavio, Pelupessy, Serginho, Suleymanov, Diabate, Doukara









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GOL! 7.dakikada Alanyaspor, Awaziem ile 1-0 öne geçti. Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Awaziem kafayla golü attı









Lige galibiyetle başlayan ancak 2 haftadır kaybeden Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırmıştı.

Takımı Bülent Korkmaz'a emanet eden Güney ekibi çıkışa geçmek istiyor.

44 yıl sonra Süper Lig'e yeniden adım atan Giresunspor ise ilk 3 haftayı puansız geçti. Hakan Keleş ve öğrencileri zorlu deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor.

9 kez karşı karşıya gelen iki ekip, 3'er kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Maçların 3'ü de beraberlikle sonuçlandı.