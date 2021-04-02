Alanyaspor , Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Avrupa potasında yer alan Akdeniz temsilcisi, evinde kazanıp fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Özcan Bizati'nin gelişiyle muhteşem bir çıkış yakalayan ve Fenerbahçe ile Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başaran Gençlerbirliği ise 3'te 3 yapmak ve bir nebze de olsa nefes almanın hesaplarını yapıyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

4 Nisan Pazar günü Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS HD 3'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Alanyaspor - Gençlerbirliği muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih, Moubandje, Siopis, Berkan, Salih, Kadzior, Davidson, Mustafa

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Arda, Halil, Motta, Soner, Murat, Candeias, Sefa, Stancu

Alanyaspor'da sakatlıkları süren Babacar ve Efecan'ın yanı sıra kart cezalıları Tzavellas, Bareiro ile Ceyhun maçta forma giyemeyecekler. Gençlerbirliği'nde ise tek eksik kart cezalısı Ayite.