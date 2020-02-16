Alanyaspor - Gençlerbirliği (CANLI)

Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükselen, ligde ise 39 puanla 4. sırada yer alan Alanyaspor, taraftarı önünde kazanıp, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada puan farkını açmak istiyor. Sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 maçın 3’ünü kaybeden ve 21 puanla 13. sırada bulunan Başkent ekibi Gençlerbirliği ise, zorlu deplasmanda rakibine çelme takmak, kötü gidişatı durdurmak istiyor.

2. dakikadaki sağ kanattan ceza sahasına giren Candeias'nın şutunda top kaleci Marafona'dan döndü. Candeias dönen topa bir kez daha vurdu, Marafona meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

4. dakikada kornerden dönen topta kontratağa çıkan Alanyaspor'da Cisse'nin şutu kaleci Nordfeldt’ta kaldı.

19. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışında yerden çektiği şut kaleci Nordfeldt'ten döndü, ardından pozisyonu tamamlayan Kaan farklı bir şekilde topu dışarıya attı.

29. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında orta sahadan gelen pası kontrol eden Bakasetas'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunu kaleci Nordfeldt yumruklarıyla uzaklaştırdı.

44. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Cisse ile paslaşarak ceza sahasına giren Efecan topu ağlara gönderse de ofsayt sebebiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Aytemiz Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, Kaan, Musa, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cissé

Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Yasin, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa, Stancu





Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 13.30’da başlayan karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. beIN Sports 2'den naklen yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.