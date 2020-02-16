Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükselen, ligde ise 39 puanla 4. sırada yer alan Alanyaspor, taraftarı önünde kazanıp, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada puan farkını açmak istiyor. Sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 maçın 3’ünü kaybeden ve 21 puanla 13. sırada bulunan Başkent ekibi Gençlerbirliği ise, zorlu deplasmanda rakibine çelme takmak, kötü gidişatı durdurmak istiyor.

Aytemiz Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, Kaan, Musa, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cissé

Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Yasin, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa, Stancu

Ev sahibi Alanyaspor'da Lokman Gör ve Juanfran, Gençlerbirliği'nde ise Arda, Polomat ile Ayite, sakatlıkları nedeniyle kritik maçta görev alamayacak isimler. Sakatlığı geçen Rumen golcü Bogdan Stancu ise teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.