Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Alanyaspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaşacak. Son 2 maçında kaybetmeyerek 4 puan toplayan iki takım da yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Alanyaspor , Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Akdeniz derbisinde Antalyaspor'u mağlup etmesinin ardından Galatasaray deplasmanından 1 puanla dönen Alanyaspor, 13 puanla 10. sırada. Turuncu Yeşilliler, evinde kazanıp yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Adana Demirspor beraberliğinin ardından Konyaspor'u deplasmanda deviren Gaziantep, 15 puanla 9. basamakta. Kırmızı Siyahlılar, evine 2'de 2 yaparak dönmenin hesaplarını yapıyor.
Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor-Gaziantep FK maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Alanyaspor-Gaziantep FK muhtemel 11'ler:
Alanyaspor: Runarsson, Fatih, Furkan, Rassoul, Yusuf, Fer, Lusamba, Efkan, Efecan, Oğuz, Koka
Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Tosca, Djilobodji, Abdülkadir, Furkan, Ömürcan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Pekhart