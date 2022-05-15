Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Alanyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. 4. sıra umutlarını koruyan Alanya, evinde fire vermek istemiyor. Ligde bir iddiası kalmayan Gaziantep ise 6 maçlık galibiyet hasretine son vermenin hesaplarını yapıyor. Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve karşılaşma öncesi detaylar haberimizde.
Alanyaspor , Süper Lig 'in 37. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. 58 puanı bulunan ve Başakşehir'in 3 puan gerisinde 4. basamakta bulunan Akdeniz ekibi, evinde kazanıp 4. sıra umudunu son haftaya taşımak istiyor. Ligde bir iddiası kalmayan ve 43 puanla 16. sırada yer alan Gaziantep temsilcisi ise 6 maçlık galibiyet hasretine son vermenin hesaplarını yapıyor.
Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan 90 dakika, ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. Kupada çeyrek finalde de eşleşen iki takımın mücadelesinde ise kazanan 2-1'le Alanyaspor olmuştu.
Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor - Gaziantep FK maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.