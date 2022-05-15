Alanyaspor , Süper Lig 'in 37. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. 58 puanı bulunan ve Başakşehir'in 3 puan gerisinde 4. basamakta bulunan Akdeniz ekibi, evinde kazanıp 4. sıra umudunu son haftaya taşımak istiyor. Ligde bir iddiası kalmayan ve 43 puanla 16. sırada yer alan Gaziantep temsilcisi ise 6 maçlık galibiyet hasretine son vermenin hesaplarını yapıyor.

Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan 90 dakika, ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. Kupada çeyrek finalde de eşleşen iki takımın mücadelesinde ise kazanan 2-1'le Alanyaspor olmuştu.

Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor - Gaziantep FK maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.