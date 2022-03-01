Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Çeyrek finaldeki son maç, Alanyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada iki takım da kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Alanyaspor'da Wilson Eduardo, Gaziantep'te ise Stelios Kitsiou, Luka Stankovski, Hamza Mendyl ve İbrahim Pehlivan sakatlıkları nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecekler.

Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor - Gaziantep FK maçını Zorbay Küçük yönetecek. 3 Mart Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Yarı final maçları ne zaman?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.