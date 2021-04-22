Süper Lig'in 36. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Son 5 haftada 4 mağlubiyet, 1 galibiyet alan Alanyaspor, ligde kötü günleri geride bırakmak istiyor. Evinde bu sezon yalnızca 3 maç kaybeden Akdeniz temsilcisi, bu maçtan galibiyetle ayrılarak yeniden ligde 5. sıradaki yerine dönmek istiyor. Puan sıralamasında bir puan farkla rakibinin üstünde olan Alanyaspor, farkı da açarak sezonu hedeflediği ilk 5'in içinde bitirmek istiyor. Ligde 51 puan 7. sırada bulunan Gaziantep FK ise son haftalarda dış sahada yaşadıkları puan kayıplarına Alanya deplasmanında son vermenin hesaplarını yapıyor. Gaziantep’te 3 haftadır cezası nedeniyle takımdan ayrı kalan teknik direktör Ricardo Sa Pinto, Alanyaspor maçında sahada olacak.

Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Alanyaspor - Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Efkan, Berkan, Davidson, Efecan, Babacar

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobdji, Miranda, Morais, Vetrih, Rashid, Maxim, Mirallas, Kenan, Dicko

Alanyaspor'da tek eksik Hasan Hüseyin Acar. Akdeniz ekibinde sakatlığı geçen kaptan Efecan Karaca'nın ilk 11'de olması bekleniyor. Konuk ekipte ise geçen hafta cezası nedeniyle takımdan uzak kalan Vetrih’in teknik heyetten görev bekleyeceği maç öncesinde Güray Vural kart cezası, Kana Bıyık ile Andre Felipe ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.