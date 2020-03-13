Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Alanyaspor rakibini mağlup ederek yeni seri yakalama peşinde. Ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 8 puan alarak 32 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Alanyaspor maçını kazanarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Alanyaspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 17.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Alanyaspor'da 3 eksik!

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında evinde konuk edeceği Gaziantep FK maçına hazırlanıyor. İdmanda hafif sakatlığı bulanan Bakasetas takımdan ayrı çalıştı. Sakatlıkları devam eden Marafona, Siopis ve Baiano ise idmana katılmadı..

Sumidica dönüyor!

Geçen haftaki Trabzonspor maçında cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden izleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise bu hafta takımına taktik verme imkanı bulacak. Sezon öncesinde sakatlanan ve bu sezon henüz forma şansı bulamayan Muğdat Çelik'in sakatlıktan çıktığı ancak henüz maçta görev almaya hazır olmadığı bildirildi. Kırmızı-siyahlılar'da Muğdat dışında sakat ya da cezalı bulunmuyor.



