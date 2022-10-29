Alanyaspor-Gaziantep FK maçı (CANLI)

Alanyaspor , Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Akdeniz derbisinde Antalyaspor'u mağlup etmesinin ardından Galatasaray deplasmanından 1 puanla dönen Alanyaspor, 13 puanla 10. sırada. Turuncu Yeşilliler, evinde kazanıp yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Adana Demirspor beraberliğinin ardından Konyaspor 'u deplasmanda deviren Gaziantep, 15 puanla 9. basamakta. Kırmızı Siyahlılar, evine 2'de 2 yaparak dönmenin hesaplarını yapıyor.

Alanyaspor 2-0 Gaziantep FK (Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor)

6. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan geliştirdiği atakta çaprazdan Angelo Sagal'ın vuruşunu kaleci Runar Runarsson çıkardı.

11. dakikada Alanyaspor'da Jure Belkovec'in uzak mesafeden şutu auta gitti.

12. dakikada Gaziantep FK'da kaleci Günay Güvenç'in uzun topunda savunma arkasında topla buluşan Joao Figueiredo, pasını yanındaki Lazar Markovic'e çıkarırken Sırp oyuncunun çaprazdan yaptığı vuruş auta gitti.

19. dakikada Alanyaspor'da Jure Belkovec'in sol kanattan yapılan ortada Gaziantep FK savunmasının dokunamaması sonrası arka direkte topla buluşan Ahmed Hassan, uygun pozisyonda kontrolü sonrası istediği vuruşu yapamadı.

GOL | 21. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Günay Güvenç'in istediği gibi uzaklaştıramadığı top sonrası kafa vuruşunu yapan Leroy Fer, takımını öne geçirdi: 1-0.

23. dakikada Gaziantep FK'da savunma arkasına atılan topa hareketlenen Furkan Soyalp'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş direkten döndü. Devam eden atakta Joao Figueiredo, boş ağlara topu yollarken bu pozisyon, ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

28. dakikada Alanyaspor'da Zinedine Ferhat'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutu, kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

31. dakikada Gaziantep FK'da Alexandru Maxim'in ceza sahası dışından sert şutu, az farkla auta gitti.

Alanyaspor, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

GOL | 53. dakikada Alanyaspor'da Leroy Fer'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ahmed Hassan'ın tek dokunuşu sonrası topu alan Jure Belkovec, sağ ayağıyla yaptığı vuruş sonucunda farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

78. dakikada Gaziantep FK'da Alexandru Maxim'in ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Runar Runarsson çıkardı.

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Alanyaspor-Gaziantep FK ilk 11'ler:

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih, Furkan, Balkovec, Doumbia, Fer, Umut, Efecan, Zinedine Ferhat, Ahmed Hassan

Gaziantep FK: Günay, Ömürcan, Arda, Djilobodji, Tosca, Furkan, Jevtovic, Sagal, Markovic, Maxim, Figueiredo