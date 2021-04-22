Alanyaspor - Gaziantep FK (CANLI)

Süper Lig'in 36. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Son 5 haftada 4 mağlubiyet, 1 galibiyet alan Alanyaspor, ligde kötü günleri geride bırakmak istiyor. Evinde bu sezon yalnızca 3 maç kaybeden Akdeniz temsilcisi, bu maçtan galibiyetle ayrılarak yeniden ligde 5. sıradaki yerine dönmek istiyor. Puan sıralamasında bir puan farkla rakibinin üstünde olan Alanyaspor, farkı da açarak sezonu hedeflediği ilk 5'in içinde bitirmek istiyor. Ligde 51 puan 7. sırada bulunan Gaziantep FK ise son haftalarda dış sahada yaşadıkları puan kayıplarına Alanya deplasmanında son vermenin hesaplarını yapıyor. Gaziantep’te 3 haftadır cezası nedeniyle takımdan ayrı kalan teknik direktör Ricardo Sa Pinto, Alanyaspor maçında sahada olacak.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Mücadele başladı.

Dakika 2: Alanyaspor, gole çok yaklaştı. Davidson'un sert şutunda top üstten dışarı çıktı.

Dakika 6 GOL: Gelişen Gaziantep atağında Jefferson'un sağ kanattan yaptığı ortada Muhammed Demir şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Dakika 12: Alanyaspor mutlak golü kaçırdı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Babacar, yakın mesafen meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

Dakika 18 GOL: Alanyaspor Mustafa Pektemek ile skorda dengeyi sağladı. Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde Mustafa Pektemek net bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

Dakika 41 GOL: Gaziantep bir kez daha öne geçti. Top kaybı sonrası hızlı gelişen atakta Maxim'in pasıyla topla buluşan Muhammed Demir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Dakika 45+1 GOL: Alanyaspor Coulker'ın golüyle 2-2'lik beraberliği yakaladı. Golün asistini Salih Uçan yaptı.

Dakika 45+2: Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

Alanyaspor - Gaziantep FK ilk 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Salih, Davidson, Babacar, Mustafa

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Tosca, Vetrih, Jefferson, Mirallas, Maxim, Dicko, Muhammet Demir.

Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...