Alanyaspor, Galatasaray’ı hücum hattıyla yıkacak

Süper Lig’de hafta sonunda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak olan ve zirve yarışının içinde kalmak isteyen Aytemiz Alanyaspor’da, gözler Ziraat Türkiye Kupası’na çevrildi. Çeyrek final ilk maçında bugün sahasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Alanya, sahaya tamamen as oyunculardan kurulu bir 11’le çıkacak.

Takımını zorlu mücadeleye final havasında hazırlayan teknik patron Erol Bulut, kupada mutlu sona ulaşarak Alanyaspor’u Avrupa’ya taşımaya kararlı.

Ev sahibinin en önemli kozu ise ileri üçlüsü olacak.

Takımda tek eksik var

Bu sezon toplamda 27 gole imza atan Cisse (15 gol), Fernandes (6 gol) ve Bakasetas (6 gol) üçlüsü, Galatasaray’ı gözüne kestirmiş durumda.

Alanyaspor’un tek eksiği, kırmızı kart cezalısı N’Skala. Onun yerine sol bekte genç yetenek Kaan Kanak’ın görev yapması bekleniyor.